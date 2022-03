Calciomercato Juve, porta chiusa per Morata | Assist da Simeone

Nel valzer degli attaccanti, il ruolo di Alvaro Morata è sempre più centrale: da Madrid potrebbe arrivare un assist per il futuro del bomber

Morata sì, Morata no. Si è discsso tanto, già nel mercato di gennaio, dell’opportunità per la Juventus di rinunciare anticipatamente -se si fosse concretizzato il passaggio al Barcellona nella scorsa finestra di mercato -al bomber spagnolo. La scadenza del prestito biennale è ormai prossima: la deadline è fissata al 30 giugno. Ma, al momento, è fisso anche il costo per l’eventuale acquisto definitivo del centravanti iberico da parte dei bianconeri.

Quella che fino a poco tempo fa sembrava una rinuncia che non avrebbe tolto il sonno al tecnico Allegri, si sta lentamente trasformando in un’opportunità. L’allenatore vorrebbe con sè l’ex Chelsea anche nella prossima stagione, ed una possibile mossa dell’Atletico Madrid potrebbe fare il gioco della dirigenza bianconera. Col relativo addio ad un profilo che non era mai definitivamente uscito dai radar di Cherubini e Nedved.

Calciomercato Juve, Atletico su Depay: strada spianata per Morata

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Gol Digital’, il Barcellona starebbe negoziando una cessione a prezzo di saldo di Memphis Depay all’Atletico Madrid. I due club, già legati a doppio filo dall’operazione Griezmann effettuata nelle ultime ore dello scorso mercato estivo, si renderebbe così protagonisti di un’altra operazione di mercato. Che avrebbe delle conseguenze dirette sul mercato della Juve.à

Per prima cosa, i bianconeri dovrebbero abbandonare definitivamente la pista che portava all’attaccante olandese, già seguito lo scorso anno – proprio di questi tempi – quando aveva appicccata addosso l’etichetta di ‘parametro zero’. Ma l’effetto più importante – e positivo- sulle strategie di mercato della Vecchia Signora risiederebbe nel fatto che Simeone, tesserando Depay– darebbe il via libera alla Juve per trattatre in posizione di forza l’acquisto a titolo definitivo di Morata. Il club colchonero infatti, appurate le difficoltà di piazzare l’attaccante spagnolo in caso di rientro alla base, sarebbe probabilmente disposto a fare uno sconto sui 35 milioni pattuiti per il passaggio a titolo definitivo alla Juve.