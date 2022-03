L’Inter si prepara a blindare uno dei pilastri di Simone Inzaghi: si lavora all’intesa, pronti 36 milioni di euro

Torino-Inter, di scena domani sera per la 29esima giornata di Serie A, in cima ai pensieri di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia restano in piena corsa scudetto alle spalle del Milan ma con la possibilità di sorpassare i rossoneri dopo il match da recuperare con il Bologna. I nerazzurri sono tuttavia già proiettati alla prossima stagione e a quelle che, tra pochi mesi, saranno le operazioni di calciomercato da portare a termine per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Tra entrate ed uscite, le priorità restano sempre le stesse: il primo passo sarà quello di confermare i big in scadenza.

In tal senso, uno dei nomi più chiacchierati e corteggiati dalle big europee, in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter, è quello di Milan Skriniar. La volontà della società meneghina, dopo aver trattenuto Brozovic ed in attesa di rinnovare il contratto di Handanovic e Perisic, è ormai chiara da tempo: Marotta e Ausilio lavorano senza sosta per blindare il forte centrale slovacco, considerato un perno insostituibile per Inzaghi.

Inter-Skriniar, svolta rinnovo: firma da 36 milioni

Nei piani dell’Inter vi è dunque da tempo il rinnovo dell’ex difensore della Sampdoria che, quest’anno, ha collezionato fino ad ora 35 presenze con 4 reti all’attivo. La ‘Beneamata’ lavora quindi ad un accordo, sulla base di uno stipendio da 4,5 milioni più bonus di euro a stagione, con scadenza spostata al 30 giugno 2026.

Un accordo simile a quello che ha firmato Barella e che vedrebbe quindi Skriniar tra i più pagati della rosa dei campioni d’Italia. Per l’intesa e la conseguente firma sul nuovo contratto, i tempi non sarebbero troppo lunghi.

Tra la primavera e fine stagione, infatti, è attesa la fumata bianca: Skriniar, dunque, resterà salvo clamorosi colpi di scena uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi anche nei prossimi anni.