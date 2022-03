Lega Serie A, finalmente la fumata bianca: eletto il nuovo presidente

Dopo diverse riunioni senza esito, arriva finalmente la fumata bianca per l’elezione del nuovo presidente di Lega Serie A

Dopo che Dal Pinio ha lasciato il posto di presidente di Lega Serie A vacante, si sono susseguite diverse riunioni in cui però non si è riusciti ad arrivare a un accordo. Così il massimo campionato italiano è rimasto orfano di un presidente per diverso tempo.

Così, dopo un mese dalle dimissioni di Dal Pinio, arriva finalmente la fumata bianca per l’elezione del nuovo presidente di Lega Serie A. Si attende solamente l’ufficialità sul sito della Lega.

Lega Serie A, elette l’erede di Dal Pinio: Casini è il nuovo presidente

Finalmente la Lega Serie A torna ad avere un presidente. Dopo le dimissioni di Dal Pinio di un mese fa, è arrivata la stretta decisiva per eleggere il nuovo presidente. La decisione è ricaduta su Lorenzo Casini, avvocato romano e capo di Gabinetto del Ministero della Cultura. I voti a favore per la sua elezione sono stati 11, il minimo per l’elezione. Dunque dopo un mese la Lega Serie A torna ad avere un presidente.