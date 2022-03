La Champions League ha emesso un verdetto importante nei giorni scorsi: l’eliminazione del Paris Saint Germain delle stelle che potrebbe tornare alla carica per un vecchio pallino

Il Milan è in piena corsa scudetto con Napoli e Inter, sfida che potrebbe protrarsi fino al termine della stagione quando sarà poi tempo di tornare sul calciomercato tra entrate ed uscite. I rossoneri in particolare dovranno fare attenzione ai big presenti in rosa, ed anche a Theo Hernandez, nonostante il rinnovo recente col quale si è legato al club meneghino fino al 30 giugno 2026.

La volontà sia del Milan che di Hernandez è quindi chiaramente quella di proseguire a lungo ancora insieme per raggiungere ampi traguardi. Non è però da sottovalutare il richiamo di uno dei grandi club delusi di questa stagione. Si tratta del Paris Saint Germain, amareggiato e abbattuto dopo l’eliminazione prematura in Champions maturata al Bernabeu in settimana per mano del Real Madrid. Una rimonta clamorosa incassata in virtù di una tripletta di Benzema che ha infranto tutte le certezze dei parigini che hanno visto fallire prestissimo il costosissimo progetto estivo.

Nonostante le buone sensazioni date da Nuno Mendes, il PSG in estate potrebbe anche tornare all’attacco di Theo Hernandez, per costruire con calciatori di comprovata esperienza un altro assalto alla tanta agognata Champions. Il Milan però ha blindato il francese e non ha la minima intenzione di cederlo se non a fronte di un’offerta monstre.

Nello specifico i transalpini potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Georginio Wijnaldum che è arrivato a Parigi la scorsa estate a costo zero con un ingaggio molto elevato, ma che col tempo non ha trovato lo spazio sperato e l’incisività giusta alla corte di Pochettino. L’olandese ex Liverpool ha collezionato un’altra panchina scottante in Champions: 90 minuti a guardare nella partita decisiva col Real. Aria quindi di addio dopo appena una stagione. Valore di mercato fissato intorno ai 25 milioni di euro e potrebbe tornare utile al Milan come trequartista visto il rendimento di Brahim Diaz. Difficile però che basti una parte cash più Wijnaldum per convincere i rossoneri a privarsi di Hernandez.