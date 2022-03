Juventus, vice Vlahovic dalla Serie A: servono 20 milioni

La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic e punta il mirino su un bomber di Serie A: servono 20 milioni per mettere a segno il colpo

L’impatto di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato certamente importante. Il bomber arrivato dalla Fiorentina per circa 65 milioni di euro, ha collezionato fino ad ora 4 gol in 8 presenze.

Numeri importanti che però fanno ragionare i bianconeri in vista della prossima sessione di calciomercato. Infatti con il futuro incerto di Dybala e Morata la Juventus si è messa alla ricerca di un vice Vlahovic per la prossima stagione. L’obiettivo potrebbe essere un bomber della Serie A con contratto in scadenza nel 2023.

Juventus, Muriel il vice Vlahovic: costa 20 milioni

L’Atalanta ritrova un ottimo Luis Muriel in Europa League, che con una doppietta riesce a far vincere alla ‘Dea’ la partita di andata contro il Bayer Leverkusen. Il colombiano è sempre stato secondo nelle gerarchie rispetto a Duvan Zapata, ma entrando dalla panchina ha sempre fatto la differenza. Proprio per questo la Juventus continua a osservarlo con interesse.

Muriel infatti potrebbe essere perfetto sia come compagno di Vlahovic in attacco, che come attaccante da far entrare a partita in corso. Il suo contratto con l’Atalanta scadrà nel 2023, così il prezzo del suo cartellino al momento si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe convincere la Juventus a investire su di lui, visti anche gli 8 gol messi a segno in 26 partite giocate, di cui solo 12 da titolare.