Il top club lo vende, la Juventus ci pensa: sfida a Sarri per il ritorno

Lazio e Juventus alla finestra per il colpo, il ritorno in Serie A adesso è possibile: la big ha intenzione di venderlo

Situazioni di classifica diverse, con sette punti a distanziare Juventus e Lazio. Bianconeri e biancocelesti, però, in attesa di tornare in campo per le sfide contro Sampdoria e Venezia cominciano a valutare le prossime mosse in vista del calciomercato estivo. A fine stagione saranno diversi i cambiamenti che riguarderanno le due squadre, con un’esigenza comune per Allegri e Sarri: un nuovo portiere. I capitolini vivono infatti una situazione particolare tra i pali, visto che sia Strakosha che Reina potrebbero salutare a zero.

I contratti dell’albanese e dello spagnolo sono infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e Sarri vuole metterci una pezza, affidando la porta della Lazio ad un grande portiere. La Juventus, invece, può salutare per le stesse motivazioni Mattia Perin ed è a caccia di un sostituto di spessore che potrebbe arrivare dalla Spagna, in particolar modo da Barcellona: il duello tra Juventus e Lazio può quindi cominciare.

Lazio e Juventus, il portiere può tornare in Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe ormai deciso di salutare il brasiliano Neto. Il 32enne, in scadenza tra un anno, non rientra più nei piani della società di Laporta che come secondo portiere dietro Ter Stegen ha intenzione di puntare forte su Iñaki Peña.

La Lazio resta alla finestra al pari della Juventus, approfittando di una volontà ormai chiara da parte del club catalano: Neto andrà via, anche a costo di liberarlo a zero il prossimo giugno pur di risparmiare un anno di ingaggio dell’estremo difensore.

Neto ©LaPresseSituazione dunque in divenire, con Neto in cima alla lista di Lazio e Juventus per un possibile colpo tra i pali: il ritorno in Serie A per il classe 1989 è una possibilità più che concreta.