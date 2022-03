Segnali di addio, il tecnico può riavvicinarsi alla Serie A: la situazione

Già vicino al ritorno in Serie A, il tecnico sembrerebbe nuovamente vicino a dire addio al top club: lo scenario

Mancano solo dieci giornate alla chiusura della Serie A che, in questo momento, vede il Milan in testa alla classifica. Domenica dopo domenica, le big italiane si stanno dando lotta al vertice con la possibilità che nelle prossime settimane possano esserci ancora sorprese. Dal campo al calciomercato, per le grandi società potrebbero prospettarsi cambiamenti importanti a partire dal prossimo giugno. Non solo le rose ma anche in panchina, durante l’estate, dove alcune squadre potrebbero modificare la guida tecnica.

Dall’Inter che ha intenzione di trattenere Simone Inzaghi che, tuttavia, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, alla Juventus dove Allegri in questa difficile annata ha subito non poche critiche, per risultati e gioco mostrato. In tal senso, uno dei nomi che in passato ha stuzzicato l’interesse di Juventus ed Inter, potrebbe riavvicinarsi all’addio a fine stagione.

Simeone prepara l’addio all’Atletico Madrid: lo scenario

Si tratta di Diego Simeone, già vicino al possibile divorzio con l’Atletico Madrid nei mesi scorsi e che, dalla Spagna, danno per probabile partente al termine della Liga. Il ‘Cholo’, come riferito, sarebbe a caccia di una nuova big dopo 11 stagioni alla guida dei ‘Colchoneros’.

Quella dell’Atletico Madrid resta una stagione decisamente deludente, con il quarto posto tutt’altro che blindato e la vetta occupata dal Real di Ancelotti ormai troppo distante.

La Serie A potrebbe quindi essere la prossima tappa della carriera di Simeone che, dopo aver lasciato un’impronta in Spagna, torna ad avvicinarsi al calcio italiano.