Vitesse-Roma, le formazioni UFFICIALI: Sergio Oliveira dal 1′

La Roma sta per scendere in campo in Olanda contro il Vitesse per l’andata degli ottavi di Conference League: le formazioni ufficiali

La Roma si prepara a scendere in campo in Olanda per l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. I giallorossi arrivano dalla significativa vittoria in campionato contro l’Atalanta e Mourinho recupera pezzi importanti.

Lo Special One ritrova Sergio Oliveira che giocherà dal primo minuto al fianco di Veretout. Torna anche Maitland-Niles sulla corsia di destra. In attacco confermatissimi Abraham e Zaniolo. Lorenzo Pellegrini, invece, partirà dalla panchina, lasciando la maglia da titolare a Mkhitaryan. Probabilmente una carta che Mourinho intende giocarsi a partita in corso. Ecco le formazioni ufficiali in vista del match delle 18:45.

Vitesse-Roma, formazioni UFFICIALI

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.