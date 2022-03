Real Madrid-Psg, caos negli spogliatoi: ricostruzione e sanzioni

Tonfo del PSG che si è fatto recuperare dal Real Madrid con un Benzema protagonista con una tripletta: che caos al termine della sfida di Champions!

Dalla vittoria all’andata alla rimonta nel secondo tempo contro il Real Madrid: il Psg si è fatto male con le sue mani venendo eliminato dalla compagine spagnola.

Il primo gol di Benzema è nato da un contrasto tra l’attaccante francese e il portiere italiano, Gianluigi Donnarumma, con direttore di gara che non ha ravvisato fallo. E così nel post partita di Champions c’è stato un po’ di caos nello spogliatoio con Leonardo e il presidente Al Khelaifi che hanno chiesto in maniera veemente spiegazioni all’arbitro con un attacco diretto per il suo operato.

Come svelato da Movistar e Marca, proprio al termine della sfida il presidente del PSG si è recato nello spogliatoio e avrebbe rivolto ‘parole pesanti’ agli arbitri. A placare la furia del patron dei transalpini le sue guardie del corpo.

Real Madrid-Psg, le possibili sanzioni dell’UEFA

Ora potrebbero arrivare sanzioni da parte dell’Uefa, ma tutto sarà deciso dopo il referto arbitrale e degli ispettori di campo. La stessa Uefa avrebbe chiesto al Real Madrid il video con le immagini di quanto accaduto negli spogliatoi nel post gara. Lo stesso Leonardo ha parlato ai microfoni di Canal + svelando il suo punto di vista sul tocco di Benzema su Donnarumma: “La decisione non è giusta, è assurdo che non sia stato consultato il VAR. Abbiamo dominato, c’è stato un fallo su Donnarumma. Era evidente, ora ci vorrà tempo per riflettere”.

Arbitri a parte, la tensione nello spogliatoio del Psg sarebbe stata molto alta con Donnarumma che avrebbe avuto uno scambio di battute con alcuni dei suoi compagni di squadra che gli avrebbero rinfacciato l’errore di ieri sera che ha dato il là alla rimonta Real.