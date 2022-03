Juventus, Chiellini: “Scudetto? Bisogna essere realisti”. Poi ‘punge’ Dybala

Giorgio Chiellini si espone sullo scudetto ma anche sulla situazione in casa Juventus legata a Dybala

La Juventus sta per recuperare Giorgio Chiellini che è sempre più vicino al ritorno in campo. Il capitano bianconero si è recato all’evento ‘Insuperabili’ in qualità di testimonial, per promuovere le scuole calcio ‘Insuperabili Reset Academy’, riservato ai ragazzi con disabilità cognitive, relazionali, affettive, fisiche e motorie.

Durante l’evento, Chiellini ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi sulla Juventus e sull’ottimo momento in termini di risultati. Tra i temi toccati ovviamente anche la possibilità di arrivare allo scudetto. Su questo tema il campione d’Europa non si è nascosto dietro un dito: “Per il momento bisogna essere realisti e pensare a una partita alla volta. Fino a poche giornate fa non eravamo neppure quarti poi se faremo sei vittorie di fila chissà.

Dopo i pareggi contro Atalanta e Torino sembrava tutto finito, adesso non bisogna passare all’estremo opposto. Ci vuole equilibrio e questa è una dote del mister. Le tabelle le lasciamo ai tifosi, Non ho visto neppure il calendario. Preferisco pensare alla partita contro la Sampdoria che sarà difficile perché hanno bisogno di punti“.

Chiellini si espone sul caso Dybala

Chiellini non si è tirato indietro neppure sulla situazione contrattuale legata a Paulo Dybala e al futuro dell’argentino: “Paulo oggi si è allenato e sta meglio e penso che questa sia la cosa più importante. Il contratto? Il calcio moderno è questo, bisogna abituarsi. Io e Messi abbiamo vinto Europeo e Coppa America senza contratto”.

Infine Chiellini ha anche toccato il tema Champions: “Passare il turno è vitale per la società e per i nostri tifosi, gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno dato entusiasmo e stiamo crescendo”.