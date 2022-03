Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del PSG. Intreccio con Donnarumma

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra aver trovato la sua quadra a livello tattico nella stagione.

I bianconeri, dopo un inizio d’anno non particolarmente esaltante, stanno accumulando risultati e soddisfazioni nelle ultime settimane tanto da essere rientrati anche nella corsa scudetto, prospettiva che soltanto qualche mese fa appariva come praticamente impossibile. A contribuire alla grande crescita della Vecchia Signora spunta senza dubbio il grande colpo di calciomercato di gennaio: Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo una prima parte di Serie A totalmente da urlo sia a livello numerico che di prestazioni. L’approdo alla Continassa della stella serba è stato l’iniezione di fiducia che serviva davvero alla Juventus di Allegri per fare l’ultimo salto di qualità della stagione, decisivo per stravolgere gli obiettivi.

Una fase veramente ottima quindi per la stagione della Juventus e di Vlahovic. Non si potrebbe dire la stessa cosa per il PSG di Mauricio Pochettino. Il club parigino, nonostante un vantaggio di due gol al 60esimo minuto della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, è stato eliminato dai Blancos di Carlo Ancelotti complice un erroraccio, davvero marchiano, di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore che al termine della scorsa stagione ha lasciato a parametro zero il Milan e sembrava destinato proprio a vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, intreccio fra PSG e Vlahovic

In quest’ottica, Dusan Vlahovic, l’acceleratore di risultati della stagione della Juventus, potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del PSG. La Vecchia Signora, ovviamente, ritiene il calciatore incedibile e ne fa una valutazione che sfiora forse le tre cifre in termini di milioni, ma i francesi potrebbero avanzare una clamorosa proposta ai bianconeri. Leonardo infatti potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore da tempo nei radar della Juventus, e un conguaglio economico non indifferente.