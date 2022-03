Juventus, offerta folle per de Ligt: doppio big dal PSG

La Juventus potrebbe decidere di cedere de Ligt durante il calciomercato estivo: maxi offerta da Leonardo, il PSG fa sul serio

La Juventus intende chiudere al meglio l’attuale stagione, iniziata in modo disastroso ma raddrizzata dopo le ultime positive settimane. La squadra di Allegri, dopo aver battuto di giustezza lo Spezia, affronterà nel prossimo turno di Serie A la Sampdoria. Dal calcio giocato al calciomercato, le riflessioni per quelle che saranno le prossime operazioni in entrata ed uscita sono già in atto.

Allegri ha dato le indicazioni per rinforzare la rosa della ‘Vecchia Signora’ a cui non possono, evidentemente, bastare gli arrivi di Vlahovic e Zakaria approdati a Torino lo scorso gennaio. In tal senso, dalla Francia, potrebbe arrivare un’offerta clamorosa per uno dei cardini della squadra bianconera: Matthijs de Ligt.

Juventus, non solo Wijnaldum: scambio per de Ligt

Il PSG, pur di convincere la Juventus a lasciar partire l’olandese, ha intenzione di proporre ben due big al ds Cherubini. Il PSG avrebbe dunque intenzione di farsi avanti, il prossimo giugno, per strappare de Ligt alla Juventus. L’idea di Leonardo sarebbe quella di offrire il cartellino di due giocatori già accostati più volte alla società bianconera, nei mesi scorsi. Il primo è Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese arrivato a parametro zero a Parigi dal Liverpool la scorsa estate.

Il 31enne di Rotterdam non si è integrato al meglio agli ordini di Pochettino ed ha una valutazione di 20 milioni di euro. Il ‘pezzo forte’, però, sarebbe Gianluigi Donnarumma. È chiaro come l’ex portiere del Milan sia un corpo estraneo in quel di Parigi, dove ha giocato meno del previsto dopo il chiacchierato addio ai colori rossoneri.

Il portierone classe ’99 è valutato circa 60 milioni: una proposta, dunque, da 80 milioni che può pareggiare il valore del cartellino di de Ligt.