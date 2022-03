Niente rinnovo, ‘vendetta’ da 30 milioni: Juventus e Inter spiazzate

Una big avrebbe in mente una vendetta da 30 milioni di euro nel prossimo calciomercato: il piano può mandare fuori causa Juventus e Inter

Dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions per mano del Liverpool, la Juventus è rimasta l’unica italiana ancora in corsa. I bianconeri, in emergenza a causa dei numerosi infortuni, affronteranno nuovamente il Villarreal tra le mura dell’Allianz Stadium mercoledì 16 marzo.

L’andata allo ‘Stadio de la Ceramica’ è terminata sul punteggio di 1-1 e, a maggior ragione non essendoci più la regola dei gol in trasferta, la ‘Vecchia Signora’ dovrà fare molta attenzione agli attacchi del ‘Sottomarino Giallo’. Ormai ci accingiamo ad entrare nel rush finale della stagione, ma parallelamente le società preparano il terreno in vista del calciomercato estivo. All’interno delle rose guidate da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi ci sono alcune problematiche che andranno sistemate nel prossimo futuro. In particolare le due italiane ragionano sui propri reparti difensivi. I torinesi avrebbero bisogno di uno svecchiamento e c’è incertezza riguardo al destino di de Ligt. I lombardi, invece, non sembrano intenzionati a puntare ancora su de Vrij. Oltre a ciò vorrebbero potenziare le seconde linee. Un obiettivo comune porta il nome di Manuel Akanji, difensore centrale in forza al Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus e Inter, addio Akanji: ‘vendetta’ da 30 milioni

Lo svizzero classe ’95 ha recentemente rifiutato una proposta per il rinnovo di contratto. Il termine dell’accordo è previsto per giugno 2023, dunque la finestra di trasferimenti che verrà rappresenta l’ultima occasione per non perderlo a parametro zero. Una cessione appare inevitabile, visto che i gialloneri non vorrebbero migliorare l’offerta recapitata.

Stando a quanto riferisce ‘Transfermarkt.de’, il Bayern Monaco potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa. Sarebbe una vendetta da parte dei bavaresi, dopo che gli acerrimi rivali si sono assicurati le prestazioni di Sule, tra l’altro senza compenso per il cartellino. Il Dortmund, dal canto suo, sarebbe pronto a dare il via libera per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Il Bayern gode ovviamente di una disponibilità economica maggiore rispetto a Juventus e Inter e, nel caso dovesse accettare queste condizioni, bianconeri e nerazzurri si vedrebbero costretti a chiamarsi fuori.