Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: sprint per la fascia

La Juventus potrebbe pensare al nuovo colpo per la corsia esterna: ritorno di fiamma per il top player in vista del futuro

Ci sarà un’altra rivoluzione in estate per la Juventus per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Verso l’addio in estate ci sarà anche il terzino brasiliano, Alex Sandro, con lo stesso allenatore livornese che sta dando fiducia al terzino italiano, Luca Pellegrini, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Roma e arrivato a Torino nell’affare Spinazzola.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero potrebbe pensare anche al laterale spagnolo del Benfica, Grimaldo, che è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Barcellona. La Juventus continuerà a monitorare la situazione, ma sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa, tra cui lo stesso club blaugrana, che avrebbe intenzione di riportarlo a casa dopo la lunga avventura in Portogallo.

Calciomercato Juventus, Grimaldo suggestione per i bianconeri

Già in passato il terzino della compagine portoghese era stato messo nel mirino dai bianconeri, ma alla fine non c’è stato mai il trasferimento. Come rivelato da “Tuttosport” il Benfica non avrebbe intenzione di fare sconti per il suo cartellino nonostante la scadenza contrattuale nel giugno 2023. Il suo valore è sicuramente diminuito rispetto al passato, ma il rapido ed agile terzino spagnolo è ormai pronto per una nuova avventura della sua carriera. La Juventus teme così la concorrenza del Barcellona, che è sempre molto attivo sul fronte calciomercato dopo l’arrivo di Xavi in panchina. L’obiettivo della compagine blaugrana resta la qualificazione alla prossima Champions League risalendo velocemente in classifica con l’idea di vincere l’attuale Europa League.