Juventus-Conte, ci risiamo: la proposta del Tottenham

Antonio Conte e la Juventus possono tornare a parlare di calciomercato: proposta a sorpresa degli ‘Spurs’, spunta lo scambio

Dopo aver battuto di misura lo Spezia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad una nuova sfida in Serie A. Contro la Sampdoria, a Marassi, l’obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere per consolidare la quarta posizione, assicurandosi un posto nella prossima fase a gironi della Champions League. In tal senso, in attesa di conoscere l’esito del ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal, il club torinese guarda con ottimismo al futuro anche in ottica calciomercato. L’estate della Juventus registrerà non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione del tecnico toscano.

Dopo aver accolto Zakaria e Vlahovic lo scorso gennaio, una nuova intrigante occasione di mercato potrebbe arrivare direttamente dal grande ex Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham ha infatti intenzione di proporre uno scambio alla Juventus, con un nome su tutti che piace alla società inglese per la prossima stagione. Si tratta del brasiliano Danilo, già protagonista in Premier League con la maglia del Manchester City.

Juve, Conte vuole Danilo: ipotesi scambio

L’idea del Tottenham sarebbe quindi quella di puntare forte su Danilo per il 2022/23: il brasiliano è in scadenza nel 2024 e ha collezionato fino ad ora 21 presenze, con 1 rete e 2 assist vincenti. Gli ‘Spurs’ avrebbero quindi in mente di offrire alla Juventus il cartellino di Emerson Royal, arrivato la scorsa estate dal Barcellona e che potrebbe nuovamente partire in direzione Torino.

La valutazione dei due terzini è la medesima, circa 20 milioni di euro, con la possibilità di uno scambio alla pari che garantirebbe ad Allegri il sostituto di Danilo.

Sono 33 le presenze di Emerson Royal in stagione con la maglia del Tottenham, tra campionato e coppe.