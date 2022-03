Inter, addio Dumfries: Marotta ha già scelto il sostituto

L’Inter non si ferma e potrebbe dopo un solo anno dire addio a Denzel Dumfries: ecco il piano di Marotta per l’erede

L’Inter di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool, è pronta a rituffarsi in campionato. Il prossimo turno di Serie A vedrà i campioni d’Italia affrontare il Torino di Juric, per dare continuità ai recenti risultati, restando in scia del Milan. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Beneamata’ sta già studiando le prossime mosse da mettere in atto durante l’estate. Dalle entrate a soprattutto le uscite, uno dei nomi che potrebbe già salutare l’Inter tra pochi mesi è quello di Denzel Dumfries.

Dopo un inizio stentato, l’olandese ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo, attirando su di sè le simpatie di diverse società in Europa. In primo piano c’è il Bayern Monaco, pronto a farsi avanti accontentando le richieste economiche dell’Inter che chiede poco meno di 20 milioni per l’ex PSV. Ecco che Marotta e Ausilio avrebbe già pianificato l’assalto a quello che potrebbe essere l’erede di Dumfries.

Dumfries al Bayern Monaco: contatti per l’erede

Secondo quanto riportato da ‘Football Transfers’ su Twitter, l’Atletico Madrid avrebbe allacciato i contatti con il Tottenham per Emerson Royal. In tal senso, anche l’inter avrebbe avviati i primi contatti con gli ‘Spurs’ per provare ad acquistarlo, in vista di giugno. L’ex Barcellona, arrivato a Londra solo la scorsa estate per 25 milioni di euro, può quindi già lasciare la squadra di Conte per cercare fortuna altrove.

Con Dumfries che dunque potrebbe vestire la maglia del Bayern Monaco il prossimo giugno, nei piani dell’Inter vi sarebbe appunto Emerson Royal considerato il perfetto laterale per la corsia di destra di Simone Inzaghi.

In questa stagione il terzino di San Paolo ha collezionato 33 presenze con 1 assist vincente agli ordini di Conte, tra campionato e coppe.