Inter, nuova tegola per Inzaghi | Il comunicato UFFICIALE sul big

Altra tegola per Simone Inzaghi in vista di Torino-Inter: il comunicato ufficiale del club nerazzurro

L’Inter ha sfiorato l’impresa in Champions League ad Anfield contro il Liverpool. La vittoria dei nerazzurri sui Reds non è bastata a portare la gara almeno ai supplementari, complice l’espulsione di Alexis Sanchez.

L’Inter si porta comunque a casa una vittoria su uno dei campi più difficili d’Europa ma deve fare i conti con i problemi fisici di un giocatore di grande importanza. Stefan de Vrij a fine primo tempo ha lasciato il terreno di gioco per un risentimento muscolare al polpaccio, lasciando posto a D’Ambrosio. Il difensore olandese ha svolto in giornata gli esami strumentali e l’Inter ha diramato il comunicato ufficiale sulle sue condizioni.

Il comunicato ufficiale dell’Inter su de Vrij

“Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij questo pomeriggio all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Un esito che non dà ancora certezza sui tempi di recupero del difensore olandese ma è quasi certa la sua assenza per la gara di domenica contro il Torino.