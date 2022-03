Milan, il PSG non molla Theo Hernandez: difensore come acconto

Sirene dalla Francia per il Milan, con il PSG che continua a osservare Theo Hernandez: l’anticipo per l’esterno potrebbe essere un difensore

Il Milan continua la sua grande cavalcata verso lo scudetto. La vittoria contro il Napoli ha permesso ai rossoneri di tornare in testa alla classifica di Serie A a più due dall’Inter. Ovviamente tra i protagonisti di questa stagione c’è sempre Theo Hernandez.

L’esterno francese in questa stagione ha collezionato 31 presenze, con 4 gol e 9 assist all’attivo. Sulle sue tracce però continua a esserci l’interesse importante del PSG. I parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto un difensore come acconto per Theo Hernandez.

Il Milan continua a volersi tenere stretti i suoi talenti, anche se per alcuni il contratto scadrà tra soli tre mesi. Uno dei rinnovi più importanti di questa stagione è stato certamente quello di Theo Hernandez, che ha prolungato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2026. Questo rinnovo però sembrerebbe non aver fermato l’interesse del PSG.

Infatti il club parigino continua a essere sulle tracce del terzino francese, e potrebbe decidere di convincere il Milan con un anticipo. Questo anticipo potrebbe essere Thilo Kehrer, difensore tedesco che sta vivendo un’ottima stagione, dove ha anche messo a segno due gol in 27 partite. La valutazione di Kehrer sarebbe intorno ai 22-23 milioni di euro, che varrebbero come acconto per arrivare poi a Theo Hernandez.