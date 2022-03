Milan, Bennacer nel mirino: spunta lo scambio ‘Galactico’

Non è passata inosservata la crescita di Ismael Bennacer, pilastro del Milan targato Pioli

Uno dei punti di forza del Milan di Pioli, con la vittoria a Napoli tornato primo in classifica, è senz’altro Ismael Bennacer. Nell’ultimo anno e mezzo il centrocampista algerino ha avuto una crescita importante che non è passata inosservata in ambito internazionale.

Su Bennacer si registra l’interesse di diverse big europee, inglesi soprattutto ma anche spagnole. Alcuni rumors segnalano infatti pure la presenza del Real Madrid sulle tracce del classe ’97 che quasi tre anni fa i rossoneri hanno pagato circa 17 milioni di euro. Oggi per i rossoneri vale almeno il triplo, almeno una cinquantina di milioni che le ‘Merengues’ difficilmente metterebbero sul tavolo. Ancelotti gradirebbe non dei titolari, ma una-due alternative di qualità a un centrocampo sì stratosferico ma molto usurato.

Perez può provare ad accontentarlo facendo un tentativo proprio per Bennacer, profilo che sarebbe tanto apprezzato dal tecnico di Reggiolo. Il numero uno degli spagnoli potrebbe offrire uno scambio alla pari con Asensio.

Calciomercato, Asensio per Bennacer: la ‘risposta’ del Milan

Asensio è in scadenza a giugno 2023 (ingaggio di 5 milioni netti) e dato in uscita dal Real con l’arrivo di Mbappe e forse Haaland. Al Milan piace tanto, e da tempo il maiorchino classe ’96 accostato di recente anche a Juventus e Inter, tuttavia l’eventuale proposta dei madrileni verrebbe rispedita al mittente poiché Bennacer è considerato incedibile (a meno di una offerta interamente cash da 50-60 milioni di euro). Non a caso sarebbe tutto fatto per il rinnovo fino al 2026 con annesso aumento di stipendio a 3,2 milioni di euro a stagione.