Scambio due per uno, il Milan ci riprova: colpo in Serie A

Ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo in Serie A: il Milan valuta lo scambio, pronto il doppio sacrificio



La vittoria del San Paolo è ormai alle spalle, con il Milan che si gode la vetta della Serie A e guarda con ottimismo ai prossimi impegni stagionali. A partire dal match casalingo contro l’Empoli, tra tre giorni, per tentare di tenere a distanza sia gli azzurri che l’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società meneghina è ormai già chiaro che sono previsti non pochi movimenti in vista della prossima estate. Tra uscite (Romagnoli e Kessie su tutti) e possibili entrate, il ‘Diavolo’ dovrà rinforzarsi in ogni reparto.

Uno dei nomi che maggiormente ha interessato in passato la società di Elliott è quello di Ruslan Malinovskyi. Il talento ucraino, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con l’Atalanta, piace non poco a Maldini e Massara che già la scorsa estate avevano tentato, senza successo, il colpo. Adesso la storia potrebbe ripetersi, nonostante l’interesse della Juventus, con la dirigenza rossonera pronta ad un’intrigante proposta di scambio per convincere Gasperini a lasciar partire il classe 1993.

Milan-Malinovskyi, si può: nuova proposta di Maldini

Malinovskyi, con la ‘Dea’, ha già collezionato 30 presenze e segnato 9 reti, firmando 2 assist vincenti. Il fantasista ucraino potrebbe liberarsi a zero tra poco più di un anno ma, intanto, l’Atalanta valuta Malinovskyi non meno di 30 milioni di euro. Cifra che, conti alla mano, il Milan vorrebbe abbassare inserendo una doppia contropartita in favore della società nerazzurra. Da un lato il cartellino di Matteo Gabbia, valutato intorno ai 5 milioni e che al Milan fatica, e verosimilmente faticherà anche l’anno prossimo, a trovare spazio.

Il centrale di scuola rossonera è però solo una parte della proposta che Maldini e Massara avanzerebbero alla società bergamasca. L’altro nome che può finire nell’affare è quello di Alexis Saelemaekers, jolly belga esploso con Pioli negli ultimi mesi. L’ex Anderlecht è valutato intorno ai 15 milioni di euro: la proposta del Milan può quindi convincere l’Atalanta a cedere Malinovskyi il prossimo giugno.

Gabbia e Saelemaekers possono dunque regalare un nuovo colpo di spessore alla trequarti di Pioli: il Milan punta Ruslan Malinovskyi.