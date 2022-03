Rivoluzione Juventus: ecco l'attacco del futuro | I dettagli

Possibile rivoluzione offensiva per la Juventus di Massimiliano Allegri: doppio colpo per l’attacco del futuro. Tutti i dettagli e le ultime di calciomercato

Ancora un rinvio. L’incontro fissato per domani tra l’entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus è slittato nuovamente.

L’appuntamento è stato posticipato a dopo la Champions League, con i bianconeri che saranno impegnati mercoledì prossimo contro il Villarreal. Il numero 10 della Juve è al lavoro per recuperare proprio per il ritorno di Champions, match che potrebbe rivelarsi decisivo anche per il futuro dell’argentino. Dybala non può mancare e l’ulteriore rinvio sul rinnovo non fa altro che alimentare rumors e indiscrezioni di calciomercato. In bilico alla Juventus ci sono anche Alvaro Morata e Federico Bernardeschi: ecco la possibile rivoluzione estiva in attacco dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Raspadori per il post Dybala e non solo | I dettagli

La dirigenza della Juventus si guarda già intorno in caso di separazione con Dybala e Morata, e anche Bernardeschi. I nomi in prima fila per la prossima estate sono quelli di Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, rispettivamente classe 1999 e 2000 che potrebbero affiancare Vlahovic e il rientrante Federico Chiesa per l’attacco del presente e soprattutto futuro in casa bianconera. L’eventuale tesoretto risparmiato su Dybala e Morata potrebbe essere così investito sui due talenti della Nazionale italiana. Le valutazioni di entrambi, soprattutto quella di Raspadori, sono destinate a salire e la Juventus potrebbe fare subito un tentativo.