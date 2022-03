Juventus, ennesimo segnale: salta l’incontro con gli agenti di Dybala

Un altro segnale nella telenovela Dybala: salta l’incontro previsto per domani tra gli agenti del giocatore e la Juventus

Ormai da tanti mesi in casa Juventus la situazione contrattuale di Paulo Dybala è uno dei temi principali. La società rimane della sua posizione e l’argentino continua a chiedere un ingaggio che il club bianconero non intende garantirgli.

Con il contratto della ‘Joya’ in scadenza a fine stagione, il destino di Dybala sembra sempre più distante da Torino. Dopo 7 anni con la maglia bianconero, questa potrebbe essere l’ultima stagione dell’argentino con la ‘Vecchia Signora’. Diversi incontri in programma tra gli agenti del giocatore e il club sono slittati e oggi arriva l’ennesimo segnale. L’incontro in programma per domani tra le parti è stato nuovamente rinviato alle prossime settimane, proprio dopo che la Juventus stessa aveva spinto per anticiparlo, come sottolineato da ‘calciomercato.it’.

Slitta l’incontro tra la Juve e gli agenti di Dybala

L’ennesimo segnale su una trattativa che col passare dei mesi si è complicata sempre di più, arrivando ad un punto di rottura che sembra difficile da risanare. La Juventus proporrà a Dybala un’offerta al ribasso rispetto a quella precedente che difficilmente verrà accettata dall’entourage dell’argentino.

Su Dybala sono diverse le squadre in corsa per prelevarlo a parametro zero. Dal Manchester United all’Inter che appare sempre di più una pista calda in ottica giugno. Beppe Marotta non ha mai nascosto l’ammirazione per Dybala, sottolineando la volontà di monitorare con attenzione la situazione per non lasciarsi scappare l’eventuale possibilità di prelevarlo a parametro zero. L’ennesimo slittamento dell’incontro tra le parti rende sempre più complicato il rinnovo.