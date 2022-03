Inter, quanti elogi per Inzaghi: sirene dalla Premier per il tecnico

Vittoria prestigiosa per l’Inter in casa del Liverpool, che porta molti complimenti al tecnico Simone Inaghi: sirene dalla Premier League

Non si compie il miracolo per l‘Inter in Champions League, che interrompe un anno di imbattibilità casalinga del Liverpool, ma che non riesce a ribaltare lo 0-2 dell’andata e passare il turno.

Il favoloso gol di Lautaro Martinez viene subito vanificato dall’espulsione di Sanchez, e con un pizzico di fortuna, visti i tre legni colpiti dai ‘Reds’, i nerazzurri conquistano comunque una prestigiosa vittoria ad Anfield. Grandi elogi per il risultato proprio per il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che potrebbe essere nel mirino di un club di Premier League.

Inter, Inzaghi espugna Anfield e si prende i complimenti: il Newcastle ci pensa

L’Inter vince e convince proprio tutti. Infatti il tecnico nerazzurro Inzaghi ha ricevuto diversi elogi anche in Inghilterra per il gioco espresso contro il Liverpool. Anche la ‘BBC’ sottolinea come la squadra di Klopp sia stata portata al limite dal pressing alto dell’Inter e dall’organizzazione difensiva che è riuscita a mantenere la porta inviolata in uno stadio dove i ‘Reds’ non perdevano da un anno.

Proprio la partita di ieri potrebbe aver convinto ulteriormente il Newcastle a mettere nel mirino Simone Inzaghi. Il club inglese dopo il passaggio di proprietà sta cercando di costruire una squadra che possa arrivare ai vertici della Premier League. Così per farlo potrebbe scegliere Inzaghi come allenatore. L’offerta per convincere il tecnico italiano ovviamente sarebbe faraonica, e con il rinnovo al momento in stand-by l’Inter potrebbe tremare.