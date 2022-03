Juventus e Milan, ‘prove’ di Superlega negli States: i dettagli

Prove di Superlega negli Stati Uniti in programma per fine stagione: c’è anche il Barcellona

Il Barcellona sta tornando a vedere la luce dopo anni di grandi difficoltà economiche e di pessimi risultati sportivi. L’arrivo di una leggenda come Xavi sulla panchina ha ridato nuovi stimoli al gruppo e ha ricreato quella magia che ha sempre contraddistinto il club catalano.

I problemi finanziari non sono ancora del tutto risolti e una delle principali fonti di guadagno per il Barcellona sono i tour di fine stagione. Uno di questi sarà a maggio, l’altro a luglio. Nella pre-season della stagione 2022-23 i blaugrana saranno negli Stati Uniti dove giocheranno contro il Real Madrid nel più classico dei big match della Liga spagnola ma sono in programma anche due amichevoli contro Juventus e Milan.

Prove di Superlega per le italiane: anche Barça e Real

Questi club hanno diversi punti in comune, uno in particolare. Proprio Real Madrid, Barcellona e Juventus, infatti, sono le principali squadre che ancora stanno tenendo in piedi la Superlega. Il Milan, così come l’Inter, invece, sembra essersi momentaneamente distaccata da questo progetto.

Il tour negli Stati Uniti di Milan e Juventus insieme a Real e Barcellona potrebbe essere un’occasione per tornare a parlare della Superlega e intraprendere nuove strategie.