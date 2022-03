Champions, l’Inter sfiora l’impresa ad Anfield: ai quarti va il Liverpool

Niente da fare per l’Inter, che sfiora soltanto l’impresa contro il Liverpool ad Anfield: ai quarti di Champions ci va l’armata di Klopp

Poteva essere una notte indimenticabile, non lo è stata davvero per poco. L’Inter di Simone Inzaghi abbandona la Champions League agli ottavi di finale e lo fa testa altissima contro un Liverpool sulla carta nettamente superiore.

Lautaro e compagni sapevano che avrebbero dovuto realizzare una vera e propria impresa, visto lo svantaggio considerevole dopo l’andata a San Siro. Ci si aspettava comunque una grande prestazione senza farsi spaventare dalla potente armata di Klopp e dalla spinta dei sostenitori inglesi. Così è stato, come dimostra il fatto che la ‘Beneamata’ sia andata veramente vicina al passaggio del turno, oltre le più rosee aspettative.

Champions, Liverpool-Inter 0-1 e Bayern Monaco-Salisburgo 7-1: i tabellini

Nella ripresa, al 61esimo, arriva l’illusione firmata Lautaro Martinez, autore di un eurogol che ha permesso alla truppa lombarda di passare in vantaggio sbloccando il risultato. Due minuti dopo, però, una grossa ingenuità da parte di Sanchez, che interviene su Fabinho e viene espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione. L’Inter riesce a sconfiggere il Liverpool, ma nonostante ciò è costretta a dire addio alla Coppa dalle grandi orecchie. Il Bayern Monaco, invece, passeggia in casa rifilando un sonoro 7-1 al Salisburgo e staccando il pass per i quarti.

Liverpool-Inter 0-1: 61′ Lautaro Martinez (I)

Bayern Monaco-Salisburgo 7-1: 12′ rig. Lewandowski (BM), 21′ rig. Lewandowski (BM), 23′ Lewandowski (BM), 31′ Gnabry (BM), 54′ Muller (BM), 70′ Kjaergaard (S), 83′ Muller (BM), 85′ Sane (BM)