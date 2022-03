Milan, ritorno di fiamma: ‘occasione’ low cost dal Bayern

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan cercherà di alzare il livello della rosa a disposizione di Pioli. Urge un rinforzo anche sulla fascia destra

Scudetto o no, in estate il Milan proverà in tutti i modi a rinforzare una squadra che ha bisogno di crescere in qualità ed esperienza per essere competitiva anche in Champions.

La rosa guidata sapientemente da Stefano Pioli necessita di rinforzi in ogni reparto: per difesa e centrocampo i nomi sono noti, vale a dire i due del Lille Botman e Renato Sanches, sostituti designati dei due in scadenza Romagnoli e Kessie. Per l’attacco, invece, si cerca un erede di Zlatan Ibrahimovic che comunque dovrebbe rinnovare per un altro anno il contratto in scadenza a giugno. In tal senso occhio alle ‘occasioni’ che offre e offrirà il calciomercato: una di queste è rappresentata da Timo Werner.

A proposito di ‘occasioni’, ce n’è una perfetta per la trequarti, nella fattispecie della corsia destra dove il Milan è carente: Saelemaekers è un ottimo gregario, lo stesso dicasi di Messias. Castillejo nemmeno lo nominiamo, considerato che è già da tempo fuori dal progetto e che per forza di cose andrà via. Insomma, serve qualcosa di più. Il profilo che può fare al caso dei rossoneri è quello di Marcel Sabitzer, austriaco di 27 anni in forza al Bayern Monaco dall’estate scorsa.

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Sabitzer per la fascia destra

Nella sua prima (e forse unica) stagione in Baviera, il classe ’94 di Wels non è riuscito a imporsi e a confermarsi sui livelli raggiunti con la maglia del Lipsia. Il Bayern lo ha pagato ‘solo’ 15 milioni di euro e potrebbe lasciarlo partire visto che per Nagelsmann è tutt’altro che imprescindibile. Sabitzer rimane un giocatore di spessore internazionale, di grande temperamento e qualità, al Milan piace da tempo e quindi non escludiamo che possa provarci – anche con un prestito più diritto – proprio per rafforzare la corsia di destra, ricordando che l’austriaco può agire pure sulla fascia opposta oltre che da interno di centrocampo e alle spalle della punta.