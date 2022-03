Calciomercato, via dalla capitale: “Diventerà più forte”

Tra i calciatori militanti nelle squadre della Capitale ce n’è uno per il quale la Serie A inizia a stare stretta: le parole del giornalista

Nonostante le due squadre stiano disputandi una stagione altalenante, con alcuni obiettivi ormai fuori portata – leggi la Coppa Italia – ed altri di difficile raggiungimento (la Champions League), a Roma e Lazio non fa certo difetto il talento in rosa.

Tra i protagonisti che si esibiscono allo Stadio Olimpico ogni due settimane – ed ogni domenica sui vari campi d’Italia – ce n’è uno per il quale l’etichetta ‘Top Player’ non è certo stata affibbiata a caso. Un giocatore valutato fino a 100 milioni dal proprio presidente, che già in passato ha rifiutato offerte milionarie per lui. Ora però, complice anche il mancato salto del club nel novero delle grandissime d’Italia, sembra davvero arrivato il momento di fare le valigie. Per lo meno questo è il consiglio che il giornalista Tony Damascelli si è permesso di dare al fortissimo centrocampsta.

Calciomercato Lazio, il futuro di Milinkovic-Savic: “Deve andar via”

“Milinkovic-Savic deve iniziare ancora la sua carriera e non alla Lazio. Se va a giocare in un grande club inglese o spagnolo diventa ancora più forte di quello che è. Non dico che deve andare alla Juve, al Milan o all’Inter. Sto parlando di una realtà sua, più grande“, le parole sicure del giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Il nome del ‘Sergente’ servo è stato spesso accostato alle big europee – o italiane – di turno, senza però mai arrivare ad una vera e propria trattativa. La ferma opposizione del presidente Lotito ha di fatto scoraggiato le pretendenti, che pure erano disposte a mettere sul piatto svariati milioni. Ora però, complice la sacrosanta ambizione del centrocampista, le cose potrebbero cambiare. La prossima potrebbe davvero essere quella dei saluti per uno degli idoli del pubblico biancoceleste.