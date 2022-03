Calciomercato Juventus, sì al rinnovo: il presidente accelera

Il futuro del gioiello che piace da tempo alla Juventus sembra vicino ad una svolta: il presidente si sbilancia

La stringata vittoria sullo Spezia mantiene la Juventus al quarto posto in campionato, traguardo minimo necessario per garantire agli uomini di Allegri l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. È già chiaro, sin dallo scorso gennaio, come i bianconeri abbiano intenzione di lavorare con decisione nella prossima sessione di calciomercato per regalare all’allenatore toscano, dopo Vlahovic e Zakaria, altri innesti di assoluto spessore.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il presidente del Barcellona Joan Laporta non ha dubbi su quelle che saranno le prossime operazioni di mercato della società catalana. Il club ha intenzione di trattenere i suoi gioielli e sta lavorando, in tal senso, per confermare la rosa nei suoi elementi più importanti.

Juventus, colpaccio da Barcellona: la decisione di Laporta

A tenere banco nelle ultime settimane è certamente il futuro di Araujo e soprattutto Gavi, con il prodigioso centrocampista che piace alla Juventus ma non solo in vista della prossima stagione. 17 anni ed attualmente in scadenza nel 2023, il gioiello ha già collezionato 33 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti in maglia blaugrana. Laporta, in tal senso, ha detto: “Abbiamo stabilito i criteri economici e calcistici su cui basare la prima squadra del Barcellona“.

Il presidente, dopo aver elogiato chi ha già deciso di rinnovare e continuare la carriera con i catalani, si è poi sbilanciato proprio sul futuro, tra gli altri, di Gavi: “Speriamo di trovare un accordo soddisfacente, il Barcellona viene prima”. La volontà del Barcellona sul suo talentuoso centrocampista è sempre stata chiara e con il passare delle settimane, il prolungamento di Gavi in maglia blaugrana potrebbe diventare ufficiale.

La Juventus rimane dunque in attesa, sognando il possibile assalto ad una delle future stelle del calcio spagnolo ed europeo.