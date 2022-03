Juventus, via libera per il big ‘gratis’: salta il rinnovo

Un’occasione d’oro per la Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato: il top player può firmare a parametro zero

In attesa di giocare il match dell’anno tra poco più di sette giorni in Champions League contro il Villarreal, la Juventus si gode il successo sullo Spezia e prepara la gara contro la Sampdoria per dare continuità ai recenti buoni risultati. La squadra di Allegri, quarta in classifica a -4 dal Napoli, potrebbe cambiare non poco nella prossima sessione di calciomercato. L’estate 2022, infatti, tra uscite e soprattutto entrate rivoluzionerà la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. In tal senso, un’occasione più che ghiotta può arrivare direttamente dalla Francia.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat‘, l’abbondanza dell’attacco in casa PSG può portare ad almeno un importante addio in vista della prossima stagione. Il club francese può quindi lasciare andare Angel Di Maria, in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di Al-Khelaifi e già monitorato da diversi club in Europa. Dall’Atletico Madrid alla Juventus, il PSG avrebbe l’occasione di rinnovare unilateralmente per un’altra stagione il contratto del ‘Fideo’.

Juventus-Di Maria: decisione a sorpresa del PSG

Tuttavia, la società transalpina non eserciterà questa opzione, visto che ha da tempo l’accordo con l’erede di Di Maria che salvo sorprese sarà Ousmane Dembele. Ecco quindi che il talento ex Real Madrid saluterà alla fine dell’attuale stagione, nonostante Pochettino lo stia impiegando con costanza ed intenda continuare a farlo da qui alla scadenza contrattuale.

Di Maria non andrà al Barcellona, che ha altre priorità e ha di fatto accantonato l’ipotesi di accogliere il gioiello argentino alla corte di Xavi. Ecco dunque che Atletico Madrid e soprattutto Juventus potrebbero approfittare per accaparrarsi il cartellino del 34enne che, in stagione, ha collezionato 24 presenze con 3 reti e 5 assist vincenti, in 1549′ in campo.

Situazione dunque in divenire, con la ‘Vecchia Signora’ che può davvero provare a mettere le mani su Angel Di Maria.