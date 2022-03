Marotta ci prova, super occasione dal Liverpool | I dettagli

Occasione dal Liverpool di Klopp per l’Inter: Marotta alla finestra per il possibile colpo low cost. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di mercato

Beppe Marotta è in agguato per Paulo Dybala. Negli ultimi giorni si sono susseguiti rumors e indiscrezioni di calciomercato sul possibile tentativo dell’Inter per il numero 10 bianconero, voci provenienti anche dall’Argentina.

L’attaccante non ha ancora raggiunto l’accordo con la Juventus e gli infortuni non stanno facilitando la trattativa tra le parti. La dirigenza bianconera, infatti, presenterà un’offerta più bassa rispetto a quella dell’estate e non cambierà posizione. In caso di fumata nera Marotta è sempre alla finestra. Ma non solo per Dybala.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Divock Origi

Il dirigente nerazzurro è da sempre attento soprattutto alle possibili occasioni a parametro zero. Un’altra opportunità potrebbe arrivare dalla Premier League, proprio dal Liverpool di Klopp affrontato questa sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In casa ‘Reds’ è infatti in scadenza di contratto Divock Origi: l’attaccante belga è ulteriormente chiuso dopo gli arrivi in attacco di Diogo Jota e Luis Diaz e in estate potrebbe decidere di cambiare aria per diventare protagonista. Origi si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Klopp e nel corso degli anno ha segnato gol sempre pesanti. L’Inter potrebbe così fare un tentativo per rinforzare l’attacco, anticipando anche la concorrenza dei cugini del Milan, anche loro accostati al giocatore. Staremo a vedere.