Calciomercato, svolta Inter | “Sintonia totale”: firma fino al 2024

In casa Inter è già tempo di valutazioni ed è già in programma un importante rinnovo: Zhang ha deciso



L’Inter, dopo aver portato a casa i tre punti nella schiacciante vittoria contro la Salernitana, è adesso concentrata sul big match decisivo con il Liverpool. Stasera, dunque, si saprà quale sarà il futuro in Champions League per la squadra di Simone Inzaghi che si giocherà tutto in una notte. Dal calcio giocato al futuro calciomercato estivo, i nerazzurri nella figura del presidente Zhang hanno già programmato un importante rinnovo in vista della stagione 2022/23.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la vicinanza tra Steven Zhang e l’Inter non è mai stata tanto forte. Il presidente ha viaggiato insieme alla squadra per la trasferta di Liverpool, cosa già verificatasi nella finale di Europa League di due anni fa. Il legame tra i presidente e la squadra è speciale ed è per questo che la rosea parla di “Sintonia totale, i comportamenti di Inzaghi a Zhang sono piaciuti fino dal giorno in cui si sono conosciuti”.

Inter, Inzaghi rinnova: cifre e dettagli

Il contratto del tecnico piacentino è in scadenza tra poco più di un anno e, a bocce ferme dopo aver già valutato di aver centrato due obiettivi come Supercoppa e passaggio del girone di Champions, al termine dell’attuale stagione l’allenatore rinnoverà con la società campione d’Italia. L’idea comune ad Appiano è quella di fondare la nuova squadra su un tecnico già blindato e non in scadenza dopo pochi mesi.

Il quotidiano sottolinea come il contratto di Simone Inzaghi sarà allungato fino al 2024, con opzione fino al 2025. Lo stipendio, al netto di Bonus, supererà i 5 milioni rispetto ai 4,5 che l’allenatore nerazzurro percepisce attualmente a Milano.

Una situazione dunque ben chiara, con l’Inter che intende blindare Simone Inzaghi considerato la guida perfetta per le prossime stagioni alla guida della ‘Beneamata’.