Dal Milan alla Roma, si infiamma l’asta per Belotti: le ultime

Tante sfide in Serie A. Dallo scudetto alla Champions, per finire al calciomercato. Si infiamma l’asta per Belotti

Continua la bagarre in vetta alla Serie A. La vittoria del Milan al Maradona di Napoli, ha ribaltato nuovamente la classifica, portando in testa l’undici di Pioli (60 punti) e a seguire Inter (58 puntii) e Napoli (57 punti). Un equilibrio che regnerà per le ultime dieci e decisive giornate del torneo.

Intanto, i club cominciano a pensare alle manovre di mercato. In particolare, sono numerose le occasioni che riguardano i big in scadenza. Tra loro spicca Andrea Belotti, punta del Torino e campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini nella scorsa estate. La sua avventura con il Toro volge al termine, dopo 7 stagioni e 109 gol in 242 presenze.

La scadenza contrattuale, porta numerose società di Serie A a pensare al possibile ingaggio del Gallo. Tra queste, in pole appare il Milan, guidato in attacco dai due ‘vecchietti’ Giroud e Ibrahimovic. Belotti è un classe 1993, può garantire almeno cinque anni ad alti livelli, conosce la Serie A ed è pronto per un grande palcoscenico. Proprio per questo motivo, il Gallo piace anche ad altre squadre in Italia.

Calciomercato, bagarre in Serie A per Belotti: Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina in fila

Tutti pazzi per Andrea Belotti. L’imminente scadenza contrattuale con il Torino, induce molte società di Serie A a provare l’assalto all’attaccante. Secondo ‘Fichajes.com’, oltre al Milan, il Gallo sarebbe seguito anche da Atalanta, Roma, Fiorentina e Napoli.

Una vera e propria asta per portare Belotti al centro dell’attacco per la prossima stagione. Le trattative entreranno nel vivo nelle settimane a venire. Possibile anche un inserimento last minute dell’Inter di Simone Inzaghi.