Juventus-Spezia, nuova ‘stoccata’ ad Allegri: “Dovrebbero licenziarlo”

La Juventus infila il 14° risultato utile consecutivo e stende lo Spezia. La prestazione non è piaciuta a Tony Damascelli, molto critico con il mister Massimiliano Allegri

Grazie alla vittoria di misura sullo Spezia, la Juventus è volata a +6 dalla coppia Atalanta-Roma, consolidando la quarta posizione. Nonostante la conquista del quattordicesimo risultato utile in Serie A, Massimiliano Allegri continua a ricevere critiche.

I bianconeri hanno sofferto nel corso del match contro i liguri, rischiando di subire il gol del pareggio in almeno due occasioni. Sulla ‘graticola’, il gioco della formazione di Allegri, poco pericolosa sotto porta. Il tecnico livornese è stato criticato dal giornalista Tony Damascelli, in particolare per la sostituzione di Vlahovic nel finale: “Perché porti i ragazzini in panchina se poi non li fai entrare con lo Spezia? Il cambio di Vlahovic negli ultimi cinque minuti dovete spiegarmi cosa significa”.

Damascelli si riferisce alla convocazione dei baby Soulè, Miretti, Stramaccioni e Akè, rimasti tutti i 90 minuti seduti in panchina, anche se la squadra aveva mostrato evidenti segni di stanchezza, confermati dallo stesso Allegri nel post partita.

Juventus-Spezia, Tony Damascelli duro contro Allegri e lo staff

Tony Damascelli ha rincarato la dose nel corso del suo commento alla partita tra Juventus e Spezia. Non solo il cambio di Vlahovic, sostituito da Kean a cinque minuti dalla fine, ma anche la preparazione fisica dei bianconeri: “Di sicuro la Juventus dovrebbe licenziare il preparatore atletico. Forse – punge Damascelli ai microfoni di Radio Radio -, dovrebbe licenziare anche Allegri”.