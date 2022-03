Momento topico per la corsa scudetto col Milan che ha mischiato nuovamente le carte grazie al prezioso successo raccolto in quel di Napoli. Intanto si pensa al futuro e a destra potrebbe cambiare qualcosa

Vince e convince il Milan che torna a raccogliere tre punti pesantissimi nell’ostica trasferta di Napoli, in casa di una diretta rivale per lo scudetto. Decisiva una zampata da rapace d’area di Olivier Giroud, che ha tramutato in gol un tiro sbagliato di Calabria. A dieci giornate dalla fine quindi i rossoneri conducono la classifica davanti all’Inter e agli stessi azzurri di Spalletti. Al di fuori del terreno di gioco invece Maldini e soci lavorano anche sul futuro della rosa a disposizione di Stefano Pioli, che potrebbe ricevere in dote novità in diversi reparti la prossima estate.

Al netto della difesa e di una eventuale nuova prima punta, il Milan passa al vaglio anche la situazione relativa alla trequarti, ed in particolare alla fascia destra, che non sta offrendo la continuità sperata. Alexis Saelemaekers vive infatti una fase di involuzione, pur rimanendo un calciatore prezioso per gli equilibri e i meccanismi, mentre il vice Messias ha illuminato la scena ma solamente a tratti, offrendo troppa discontinuità ad alti livelli.

Calciomercato Milan, Saelemaekers e Messias non convincono: rispunta Deulofeu con uno scambio

Non convince a pieno quindi la situazione relativa alla corsia di destra d’attacco, dove la discontinuità regna sovrana. Saelemaekers non ha fatto il salto di qualità sperato ed è fermo ad un solo gol in stagione. Bottino magro che gli è valso anche il sorpasso subito in questa fase nelle gerarchie ad opera dello stesso Messias attorno al quale però a 30 anni non sembra esserci una progettualità troppo a lungo termine. Il Milan quindi potrebbe andare a caccia di un nuovo esterno destro di qualità che possa ricoprire tutto il fronte d’attacco ed apportare al contempo gol ed esperienza.

Identikit che potrebbe portare all’ex Gerard Deulofeu che fece bene in rossonero in passato ma che non fu possibile riscattare all’epoca. Oggi lo spagnolo è cresciuto e maturato, e sta giocando da leader offensivo ad Udine oltre ad essersi evoluto anche tatticamente. A costi contenuti nel pieno della maturità calcistica Deulofeu può essere il jolly giusto per rimpiazzare gli attuali esterni, anche se non mancano su di lui anche gli occhi di Napoli e Roma.

Il Milan però potrebbe avere la carta giusta per convincere l’Udinese proprio in Junior Messias che potrebbe essere riscattato e poi scambiato per arrivare a Deulofeu, in modo tale da fornire ai bianconeri anche un diretto sostituto, il tutto a cifre contenute.