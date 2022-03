Calciomercato Milan, colpo ‘alla Giroud’ | Super occasione da Manchester

Calciomercato Milan: colpo d’esperienza ‘alla Giroud’ in Premier League. L’occasione da Manchester. Tutti i dettagli

Splende il sereno a Milanello all’indomani dell’importantissimo successo dei rossoneri nello scontro diretto con il Napoli. Giroud ha consegnato tre punti pesantissimi a Stefano Pioli rilanciando la squadra al primo posto in classifica dopo i due passi falsi contro Salernitana e Udinese.

In attesa del recupero tra Bologna e Inter, Ibra e compagni sono tornati in vetta e possono ora sfruttare un calendario almeno sulla carta favorevole rispetto a Napoli ed Inter. L’uomo copertina, come nel derby, è ancora una volta Olivier Giroud: il francese sta segnando gol pesantissimi e, senza Ibrahimovic, si è caricato l’attacco sulle spalle con la sua esperienza. Proprio quello che sta mancando sulla trequarti. Brahim Diaz, in particolare, sta vivendo mesi difficili e ieri sera è addirittura rimasto in panchina senza nemmeno subentrare a gara in corso. Ecco il possibile colpo alla Giroud anche per la trequarti.

Calciomercato Milan, occasione Mata | Tutti i dettagli

Brahim Diaz non sta offrendo garanzie e soprattutto continuità e il suo futuro e il riscatto dal Real Madrid rischia di tornare in bilico. Nel prossimo calciomercato estivo la dirigenza rossonera potrebbe così pensare a Juan Mata: l’esperto fantasista spagnolo è finito ai margini al Manchester United (4 presenze stagionali e una serie infinita di panchine) ed è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. L’ex Chelsea rappresenta un’importante occasione ‘alla Giroud’, esperto e a bassissimo costo, per aggiungere ulteriore esperienza nella rosa rossonera. Maldini e Massara sono alla finestra.