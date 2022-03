Milan, cercasi erede Ibrahimovic: clamoroso tentativo in Premier

Il Milan si muove sul calciomercato anche per il sostituto di Ibrahimovic che potrebbe comunque rinnovare il contratto in scadenza a giugno

Il Milan è al lavoro per l’erede di Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese potrebbe rinnovare per un’altra stagione il contratto in scadenza il prossimo giugno. Tanti i nomi che si fanno, soprattutto della Ligue 1 vedi David del Lille, ma occhio a un possibile tentativo in casa Chelsea.

Sono ottimi i rapporti tra il club rossonero e quello che a breve non sarà più di Roman Abramovich. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero cercare di ripetere l’affare Tomori, conclusosi come noto in prestito più diritto di riscatto.

Stavolta il protagonista dell’operazione sull’asse Milano-Londra sarebbe nientemeno che Timo Werner, che come scrivono diverse fonti è intenzionato a lasciar il Chelsea viste le grosse difficoltà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Tuchel. Costato due anni fa sui 53 milioni di euro, ovvero il prezzo dell’allora clasuola risolutiva presente nel contratto col Lipsia, oggi il 26enne tedesco ha una valutazione sicuramente inferiore, nell’ordine dei 40 milioni.

Il Milan potrebbe arrivare a tale cifra tra, appunto, prestito e diritto di acquisto.

Calciomercato Milan, due ostacoli per arrivare a Werner

Gli ostacoli per arrivare a Werner sarebbero due: il primo è l’ingaggio di circa 11 milioni di euro netti, ricordando comunque che col Decreto Crescita la società targata Elliott risparmierebbe non poco sul lordo; la volontà da parte dello stesso Werner di restare in Premier o, in alternativa, di far ritorno in Germania. Il Milan può tuttavia persuaderlo garantendogli una maglia da titolare, un ruolo di primo piano a lungo termine.