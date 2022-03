Calciomercato Juventus, obiettivo Zaniolo: le ultime

La Juventus ragiona su Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato per la prossima estate: le ultime sul futuro del gioiello della Roma

Non si placano le voci riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma continua a far parlare di sé in vista della prossima sessione di calciomercato. Stagione non ottimale e prestazioni altalenanti finora per il classe ’99, che resta comunque un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Jose Mourinho.

Il mister portoghese conta tanto sul suo gioiello, nonostante ciò la società ha rimandato ogni discorso per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. Non c’è fretta da parte dei Friedkin, soprattutto ci sono evidentemente dei dubbi sulla conferma dell’ex Inter come di diversi altri elementi della rosa. A causa dei numerosi risultati negativi accumulati, i giallorossi hanno messo tutti sotto esame, poiché vogliono concentrarsi esclusivamente sul campo al momento. Questo scenario è reso ancora più incerto dalla presenza silenziosa della Juventus. I torinesi apprezzano parecchio da tempo il profilo di Zaniolo e, in caso di mancato prolungamento, non ci penserebbero due volte ad affondare il colpo in estate. Considerando anche le eventuali perdite di Morata e Dybala: il riscatto dello spagnolo (fissato a 35 milioni di euro) avverrebbe solo con un sostanzioso sconto da parte dell’Atletico Madrid, mentre la ‘Joya’ potrebbe salutare a parametro zero a giugno.

Calciomercato Juventus, le ultime su Zaniolo

Zaniolo dunque è un serio obiettivo e un pallino della Juventus, che però per adesso preferisce attendere. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la ‘Vecchia Signora’ non ha ancora mosso passi concreti coi capitolini e col giocatore. I tempi non sono maturi e allo stato attuale delle cose non è possibile escludere niente.

Agnelli, Arrivabene e Cherubini vogliono anche capire prima (pure per un discorso economico) quali traguardi riuscirà a tagliare la squadra, ad oggi in corsa su tutti e tre i fronti. Zaniolo, intanto, pensa a chiudere al meglio l’annata con la Roma, intento a dare continuità a quanto di buono messo in mostra nel match contro l’Atalanta. Le parti in causa sono ferme, ma da un momento all’altro la bomba può esplodere.