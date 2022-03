Juventus, non solo Pogba: un altro colpo in casa United

La Juventus guarda con interesse in casa Manchester United, puntando non solo Paul Pogba: altro colpo dai ‘Red Devils’

Calciomercato estivo che potrebbe vedere la rivoluzione della Juventus continuare dopo gli acquisti importanti di Vlahovic e Zakaria. Da tempo i bianconeri hanno come obiettivo quello di riportare Paul Pogba a Torino.

Il centrocampista francese a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester United, ma la concorrenza per la Juventus è sempre molto ampia. Nel frattempo i bianconeri potrebbero pensare anche a un doppio rinforzo dal club inglese. In caso di addio di Dybala e Morata proprio dai ‘Red Devils’ potrebbe arrivare il partner perfetto per Vlahovic.

Juventus, doppio colpo dallo United: Rashford messo in vendita

La Juventus pianifica il calciomercato per la prossima estate e punta il mirino in casa Manchester United. Da tempo uno degli obiettivi primari è il ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma il francese potrebbe non essere l’unico obiettivo nei ‘Red Devils’. L’altro potrebbe essere Marcus Rashford, attaccante che in questa stagione su 18 presenze in Premier League ne ha collezionate solamente 9 da titolare, con 4 gol messi a segno.

Poco spazio per l’attaccante inglese, che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con il club. Così in caso di addio di Dybala o Morata, oppure entrambi, l’inglese potrebbe essere il perfetto partner d’attacco da affiancare a Vlahovic, visto che può giocare sia seconda punta che esterno. Vista la situazione contrattuale la richiesta dello United per Rashford potrebbe essere di 60 milioni. Una cifra importante per un calciatore che potrebbe rivelarsi altrettanto importante nella prossima stagione, ma comunque investire nuovamente tanti soldi potrebbe essere un problema per le casse bianconere dopo il colpo Vlahovic a gennaio.