Calciomercato Juventus, Dybala incerto: l’erede arriva dalla Serie A

Il futuro di Paulo Dybala resta così sempre incerto: l’attaccante argentino potrebbe andar via, ecco il suo erede

Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala: il club bianconero ha già individuato l’erede.

Finalmente il futuro di Dybala potrà essere già più chiaro a partire dai prossimi giorni. Il talentuoso argentino, ancora ai box dopo l’infortunio, vorrebbe essere protagonista dopo qualche settimana di forfait. Inoltre, il suo agente è arrivato a Torino per discutere del prolungamento contrattuale del suo assistito, vista la scadenza nel prossimo giugno. La firma sarebbe dovuta arrivare a fine dicembre, ma poi le dinamiche di calciomercato della Juventus sono cambiate: ora potrebbe arrivare un’offerta al ribasso con 7 milioni all’anno per la “Joya”.

Calciomercato Juventus, Raspadori per l’attacco di Allegri

La Juventus continua a vincere in Serie A avvicinandosi sempre di più alle prime tre della classe. L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League cercando così di far sognare nuovamente i tifosi bianconeri anche nella massima competizione europea riservata ai club. E così si sta mettendo in luce nel campionato italiano anche l’attaccante classe 2000 del Sassuolo, Giacomo Raspadori, autore di 9 gol e ben cinque assist vincenti ai propri compagni. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la Juventus avrebbe individuato in lui il possibile sostituto di Dybala. Se non dovesse rinnovare l’argentino, la valutazione dell’attaccante della Nazionale italiana si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra nettamente alla portata dei bianconeri per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.