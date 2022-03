Napoli-Milan, Bakoyoko out | Infortunio last minute

Niente gara dell’ex per il centrocampista francese del Milan: un infortunio pochi minuti prima di Napoli-Milan lo ha bloccato

Brutte notizie in casa rossonera nei minuti immediatamente precedenti all’importanitissima sfida Scudetto contro il Napoli. Il tecnico rossonero Stefano Pioli infatti, non potrò contare, nemmeno per la panchina, su Tiémoué Bakayoko.

Il centrocampista francese, deludente nella sua esperienza di ritorno al Milan e mai impiegato in campo da gennaio in avanti, non sarà della partita al ‘Maradona’. Il giocatore ha infatti riportato una lesione miofasciale all’adduttore lungo destro.