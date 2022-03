Napoli-Milan, il ‘solito’ Giroud decide la sfida: rossoneri soli in vetta

Il big match di Napoli tra azzurri e rossoneri è deciso da una zampata dell’attaccante francese: Milan da solo in vetta

Se il Milan vincerà lo Scudetto – importantissima, in tal senso, la vittoria del ‘Maradona’ – Olivier Giroud verrà ricordato come uno dei grandi protagonisti. Anzi, forse l’artefice principale. L’attaccante francese, dopo aver deciso il Derby di un mese fa con una doppietta, ha siglato a Napoli un gol importantissimo per i sogni tricolore della banda di Pioli.

Con una zampata da centravanti vero al minuto 50, l’ex Chelsea ed Arsenal è stato il match-winner della sfida Scudetto tra azzurri e rossoneri. La gara, da subito equlibrata e vissuta sul filo della tensione anche per via di due episodi dubbi nelle due aree di rigore – leggi qui per la descrizione degli eventi – si è sbloccata ad inizio ripresa per effetto del già citato gol di Giroud. Il Napoli, che inizialmente ha accusato il colpo, ha provato a reagire senza impensierire più di tanto il comunque sempre attento Maignan. Il finale è stato concitato, nervoso e non privo di zuffe accennate. I rossoneri hanno resistito fino al 95′ portandosi a casa tre punti e primato solitario in classifica.

Napoli-Milan 0-1: il tabellino del match

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (75′ Mertens), Lobotka (81′ Anguissa); Politano (67′ Ounas), Zielinski (81′ Lozano), Insigne (67′ Elmas); Osimhen

A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Petagna.

Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67′ Krunic), Bennacer; Messias (80′ Saelemaekers), Kessie, Leao (88′ Ibrahimovic); Giroud (67′ Rebic)

A disposizione:Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini.

Allenatore: Pioli

Marcatore: 50′ Giroud

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Ounas, Florenzi