Napoli-Milan, subito scintille in campo: furia contro Orsato

Il big-match del ‘Maradona’ è stato subito caratterizzato da proteste: prima i rossoneri, poi gli azzurri contro l’arbitro Orsato

Come se non bastasse la tensione per la posta in palio, la gara tra Napoli e Milan ha visto da subito gli animi surriscaldati dalle proteste contro alcune mancate decisioni dell’arbitro Daniele Orsato. Nelle prime battute del match sono stati dapprima i rossoneri a protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore.

Il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer, appena entrato in area, ha anticipato il partenopeo Koulibaly cadendo poi a terra dopo il contatto. Orsato ha lasciato correre senza che ci sia stato un intervento del VAR. Veementi le proteste rossonere, con l’ex arbitro Marelli che, in veste di esperto ai microfoni di DAZN, ha commentato così: “Episodio sul quale ci sarà sicuramente da discutere. Molto dubbio e non da VAR, nonostante Orsato al momento del contatto fosse completamente coperto da Lobotka. Ci sono due cose da tenere in considerazione. La prima è l’anticipo netto di Bennacer con Koulibaly che non riesce a fermarsi completamente, ma c’è anche da dire che non c’è nessun movimento del giocatore del Napoli verso quello del Milan“.

Napoli-Milan, le proteste degli azzurri contro Orsato

Pochi minuti dopo, la situazione si è rovesciata: le proteste per la mancata assegnazione di un calcio di rigore sono arrivate da parte del Napoli. Sotto la lente d’ingrandimento il contatto Tomori-Osimhen nell’area di rigore del Milan. Anche qui, per fare chiarezza, è intervenuto Marelli.

“Esattamente come nel primo episodio, anche su questo si discuterà molto. Il metro è più o meno lo stesso, i contatti non evidentissimi Orsato li ha lasciati correre, in entrambe le aree”, ha detto l’ex arbitro. Certamente, qualunque sarà il risultato finale del match, una delle due squadre potrebbe avere di che lamentarsi nelle dichiarazioni post-gara…