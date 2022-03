Juventus-Spezia 1-0: Morata la decide | -5 dall’Inter

La Juventus vince in casa contro lo Spezia grazie al gol di Morata ma soffre più del dovuto

La Juventus dà continuità alla vittoria contro l’Empoli e vince in casa contro lo Spezia, anche se di un solo gol.

I bianconeri devono ancora fare a meno di Paulo Dybala e si affidano alla coppia Vlahovic-Morata che risulta decisiva sul gol del vantaggio. Un errore dello Spezia porta ad un pronto recupero di Vlahovic che premia l’inserimento di Locatelli che a sua volta premia quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo piazza il pallone dove Provedel non può arrivare e porta la Juve in vantaggio.

La squadra di Allegri ha altre occasioni per raddoppiare, in particolare quella di Cuadrado che piazza rasoterra ma trova un’ottima risposta di Provedel. Lo Spezia non crea grandi pericoli ma tiene la partita viva nel primo tempo e ancor di più nel secondo.

Juventus-Spezia 1-0: tabellino marcatori

Il secondo tempo non regala particolari emozioni. Qualche incursione dello Spezia impensierisce appena la Juventus. Molti cartellini gialli rendono la partita molto spezzettata e non bella da vedere. I bianconeri non riescono a raddoppiare e mettere in cassaforte la partita, lasciando la squadra di Thiago Motta viva e in partita. Nel finale Morata manca il 2-0 ma è comunque lui il man of the match. I bianconeri conquistano la seconda vittoria consecutiva, quarta sconfitta consecutiva, invece, per lo Spezia che torna nelle zone basse di classifica.

JUVENTUS-SPEZIA 1-0

21′ Morata