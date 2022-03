Icardi al Milan, annuncio bomba: “Ecco come arriverà”

Icardi è da tempo uno dei possibili colpi per l’attacco del Milan: arriva l’annuncio che può portare alla svolta

Il Milan si mette alle spalle il big match contro il Napoli ed ha già la testa alla prossima sfida di Serie A contro l’Empoli. Dal campo al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è tempo di pianificare le prossime mosse in vista di giugno. È ormai chiaro che a vestire il rossonero sarà un nuovo attaccante che, con Ibrahimovic in scadenza e Giroud che compirà 36 anni a settembre, è decisamente necessario. Uno dei nomi che ormai da diverse sessioni di mercato affolla i pensieri della dirigenza milanista è certamente quello di Mauro Icardi.

L’ex capitano dell’Inter è ormai una seconda scelta per Pochettino e saluterà la Tour Eiffel, probabilmente, al termine dell’attuale stagione con il PSG. Il giornalista Andrea Longoni ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha fatto il punto sul calciomercato del Milan ed in particolar modo con un nome su tutti che da tempo affolla i pensieri del club di via Aldo Rossi per l’attacco: Mauro Icardi. Il giornalista non ha usato mezzi termini per ‘bocciare’ la possibile firma di Belotti a zero, definendo la punta del Toro una “terza scelta dietro Giroud”.

Milan, colpaccio Icardi: l’annuncio

Per Icardi, invece, la musica cambia ed il Milan può davvero provare a sperare nella firma dell’ex capitano dell’Inter il prossimo giugno. “Icardi un anno fa era stimato dal Milan, prima delle questioni private che lo hanno interessato”.

Longoni ha poi rivelato: “Adesso, non escludo che possano prenderlo, in prestito, dal Paris Saint Germain. Però, è una scommessa”. Una situazione che può quindi davvero vedere l’assalto definitivo del club rossonero alla punta argentina, in scadenza nel 2024.

Icardi non rientra più nei piani del PSG, con il quale ha collezionato 27 presenze e 1275′ in campo, con soli 5 reti all’attivo.