Juventus, cercasi terzino: sondaggio in Spagna e duello col Napoli

La Juventus è a caccia di un nuovo terzino sinistro e sono diversi i nomi nella lista di Nedved e Arrivabene: sondaggio in Liga e duello col Napoli

La Juventus deve necessariamente intervenire sul mercato a fine stagione per rifondare il reparto difensivo. Non solo l’età avanzata di Bonucci e Chiellini e il possibile addio di De Ligt, ma anche il rendimento in evidente calo di Alex Sandro che non dà più le garanzie di un tempo.

Infatti proprio la corsia di sinistra manca di qualità e lo stello Luca Pellegrini non è considerato una prima scelta da Allegri, nonostante gli abbia concesso parecchio spazio. La società bianconera sta seguendo diversi terzini sinistri: non tramonta il nome di Emerson Palmieri che in estate è stato accostato molto spesso alla Juve ma alla fine ha scelto di trasferirsi all’Olympique Lione. A fine stagione rientrerà al Chelsea dal prestito e potrebbe valutare nuovi opzioni, magari proprio la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ intanto segue anche un altro terzino brasiliano, il classe ’98 Renan Lodi, ormai un perno dell’Atletico Madrid e pupillo del Cholo Simeone. Visto il suo contratto in scadenza a giugno 2025, però, la valutazione dei colchoneros per il brasiliano è piuttosto alta, circa 20-25 milioni di euro.

Juventus, non solo Lodi ed Emerson: contesa col Napoli per Olivera

Un altro grande obiettivo della Juventus è Mathias Olivera, terzino uruguaiano classe ’97. La sua grande stagione con la maglia del Getafe ha spinto i bianconeri a sondare il terreno, anche se sul nativo di Montevideo è forte l’interesse del Napoli che sembra addirittura in vantaggio sulle concorrenti.

Mathias Olivera ha una clausola di 20 milioni di euro e un contratto che lo lega al Getafe fino a giugno 2025. L’ex Albacete è pronto al salto in una big e tra Napoli e Juventus potrebbe nascere un avvincente duello di mercato nei prossimi mesi.