Juventus, un jolly per Allegri: la proposta che arriva dalla Spagna

Giovane e di prospettiva, soprattutto duttile tatticamente: l’offerta alla Juventus con la risposta della stessa società bianconera

Ci attendiamo tutti una Juventus protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Per tornare ultra competitiva, almeno in Italia, la società presieduta da Andrea Agnelli dovrà rinforzare un po’ tutti i reparti. Incluso quello arretrato, considerato che Chiellini è agli sgoccioli della carriera e Bonucci alle prese con continui acciacchi fisici. Inoltre non è certa la permanenza di Matthijs de Ligt, nel mirino di Chelsea, Bayern, Psg e Barcellona.

Proprio in casa blaugrana c’è più di un giocatore gradito ai dirigenti bianconeri. Fra questi, segnala Calciomercato.it, vi è anche Ronald Araujo, uruguaiano classe ’99 titolare inamovibile della squadra di Xavi. Il 22enne di Rivera è in scadenza fra un anno e al momento la trattativa per il rinnovo stenta a decollare: la prima proposta sarebbe stata respinta.

Sempre a proposito di difensori, a Cherubini e soci potrebbe interessare molto pure Oscar Mingueza, jolly spagnolo – può fare sia il centrale, nella difesa a quattro come a tre, che il terzino destro – anche lui classe ’99 che però a differenza di Araujo (1.168′ contro i 2.168 dell’uruguaiano) non ha un ruolo da protagonista nello scacchiere dei catalani.

In realtà Mingueza potrebbe essere offerto direttamente dal Barcellona come pedina di scambio con uno dei big de ‘La Vecchia Signora’. Non de Ligt, ma Danilo che il Barça ha già sondato lo scorso gennaio.

Calciomercato Juventus, no a Danilo-Mingueza: il brasiliano può rinnovare

Arrivato quasi tre anni fa dal Manchester City nell’ambito dello scambio con Cancelo, il 30enne brasiliano ha conquistato in silenzio e con professionalità, a suon di prestazioni di alto livello un posto di assoluto rilievo nella Juventus. Oggi è a tutti gli effetti uno dei pilastri della squadra, per cui l’eventuale proposta di scambio con Mingueza verrebbe rispedita al mittente. Nei prossimi mesi il club piemontese e i suoi rappresentanti potrebbero pure trovare un’intesa per il rinnovo di un altro anno dell’attuale contratto (da 4 milioni a stagione) in scadenza a giugno 2024.