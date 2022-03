40 Milioni e addio, tesoretto Milan per il bomber: Inter battuta

Il Milan in estate potrebbe realizzare con una cessione un tesoretto da 40 milioni, da reinvestire poi su un bomber: allarme per l’Inter

In attesa del big match scudetto col Napoli, la dirigenza del Milan riflette sul calciomercato in vista della prossima estate. Maldini e Massara sono consapevoli degli evidenti limiti nella rosa a disposizione di Pioli e si stanno già muovendo per regalare al tecnico nel prossimo futuro dei rinforzi importanti.

In particolare, si fanno delle valutazioni sul reparto offensivo. Il ‘Diavolo’ non potrà aggrapparsi nuovamente solo a Giroud e Ibrahimovic, vista l’età avanzata di entrambi e i ripetuti infortuni. Perciò c’è l’intenzione di acquistare un valido centravanti da aggiungere al reparto. Sappiamo che piace non poco il profilo di Jonathan David, punta in forza al Lille.

Milan, cessione e tesoretto da 40 milioni per David: Inter KO

Il prezzo del canadese è sui 50 milioni di euro. Non proprio un’operazione economica, ma il Milan avrebbe in mente un piano. Potrebbe, infatti, partire direzione Premier League Bennacer per circa 40 milioni di euro. Se questa cessione si verificasse, il ‘Diavolo’ reinvestirebbe i soldi in questione in larga parte su David, mettendo alle corde la concorrenza dell’Inter. Anche i nerazzurri seguono, tra le altre opzioni, il classe 2000 per potenziare l’attacco, ma il Milan in questo modo si troverebbe in una posizione di vantaggio rispetto ai cugini e potrebbe avere la meglio.