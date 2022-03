Calciomercato Inter, Lautaro torna a ruggire: maxi assalto dalla Spagna

Lautaro Martinez è tornato a segnare mettendo a segno una tripletta in Serie A: il top club d’Europa prova l’assalto

Una serata magica per l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, che è tornato ad essere protagonista in maglia nerazzurra. Tripletta da urlo contro la Salernitana, ora testa anche al Liverpool per il ritorno della sfida di Champions League.

Per diverse settimane Lautaro è rimasto a secco, ma poi è arrivata la svolta con la tripletta messa a segno contro la Salernitana. Così sulle sue tracce ci sono sempre i top club d’Europa, come il Real Madrid, pronto a preparare l’assalto decisivo al forte attaccante argentino.

Il club madrileno potrebbe mettere sul piatto l’attaccante serbo, Luka Jovic, valutato intorno ai 35 milioni e il centrocampista spagnolo, Dani Ceballos, che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Lautaro tra i big d’Europa

Lautaro Martinez è valutato intorno ai 90 milioni da parte della società nerazzurra: così la parte restante sarà in cash per accontentare le richieste dell’Inter. Il Real Madrid fa sul serio per rinforzare il reparto offensivo di Carlo Ancelotti. Anche con la Nazionale argentina “El Toro” si è messo in luce con reti decisive diventando un terminale offensivo micidiale per il Ct Scaloni. Per il momento lo stesso Lautaro vorrebbe essere protagonista con la maglia dell’Inter per cercare di bissare lo Scudetto dello scorso anno cullando ancora il sogno Champions League.