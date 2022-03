Massimiliano Allegri sorride per due recuperi in vista della gara tra Juventus e Spezia: novità anche su Dybala

La Juventus sta risalendo la classifica per provare a garantirsi un posto in Champions League e magari impensierire le prime tre della classe. Massimiliano Allegri ha smentito la possibilità di rientrare nella corsa scudetto.

Paulo Dybala, però, in occasione di un evento pubblico si è espresso diversamente, sottolineando che la Juventus ci proverà fino all’ultimo e sfrutterà lo scontro diretto contro l’Inter. Intanto i bianconeri si preparano alla gara casalinga contro lo Spezia e Allegri può sorridere per alcuni recuperi, in un momento in cui sono parecchi gli infortunati che il tecnico toscano deve fronteggiare, soprattutto nel reparto difensivo.

Juventus, tornano Bernardeschi e Rugani: le ultime su Dybala

Come riportato da ‘calciomercato.it’, in vista della gara dell’Allianz Stadium contro lo Spezia, Massimiliano Allegri può sorridere per i recuperi completi di Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Entrambi hanno svolto l’allenamento completo con il resto del gruppo. Arrivano, però, anche novità importanti su Paulo Dybala: l’argentino si è allenato parzialmente in gruppo sia ieri che oggi. Allegri difficilmente lo rischierà domenica in campionato, ma dalla prossima gara tornerà a disposizione.