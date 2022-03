Il Napoli fa sul serio e ‘stuzzica’ la Juventus: ritorno di fiamma

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in ottica futura: duello con il Napoli per il ritorno di fiamma

Il club bianconero è sempre molto attivo per allestire una rosa competitiva da affidare a Massimiliano Allegri. Un ritorno di fiamma per la prossima stagione, ma attenzione all’assalto del Napoli.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Con l’arrivo anticipato di Vlahovic a gennaio, c’è stato un notevole miglioramento per quanto riguarda la realizzazione. L’attaccante serbo è diventato il principale terminale offensivo mettendo già a segno gol importanti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un cambiamento notevole per quanto riguarda la compagine bianconera che vuole puntare sempre più in alto. Così c’è stato il ritorno di fiamma per Traore, talentuoso giocatore del Sassuolo, già monitorato a lungo dalla Juventus. La dirigenza bianconera lo tiene sempre nel mirino nonostante sia scaduta l’opzione su di lui.

Calciomercato Juventus, Traore nel mirino del Napoli

L’ivoriano classe 2000 sta sorprendendo tutti per la sua continuità nel corso del campionato. I colpi ci sono sempre stati dai tempi dell’Empoli, ma peccava nell’essere costante nell’arco di una stagione intera. Con il Sassuolo ha messo finora 3 gol in Serie A, ma da dopo Natale lo stesso allenatore Dionisi ha svelato di averlo visto migliorato sotto il profilo caratteriale. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, che potrebbe pensare a lui come sostituto di Insigne, che volerà in Canada al termine della stagione. La dirigenza partenopea ha sempre preferito talenti in rampa di lancio a top player già affermati. Un profilo proprio da Napoli in vista della prossima stagione.